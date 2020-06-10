Глава Mail.ru Group предложил поддержать разработчиков видеоигр

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Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев предлагает правительству рассмотреть меры поддержки налогового и регуляторного характера для российских разработчиков видеоигр и других высокотехнологичных компаний.

Об этом он заявил в ходе совещания по связи и IT-индустрии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мы попросили бы рассмотреть пакет мер, которые мы разработали, по выравниванию налогового и регуляторного режима для игровой индустрии, — цитирует Добродеева ТАСС.

Он также добавил, что такие меры поддержки необходимы и отечественным высокотехнологичным компания, которые добились успеха на международной арене.

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