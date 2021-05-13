Глава IBM: дефицит техники продлится ещё два года

https://static.news.ru/photo/12272936-b4a7-11eb-a34f-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Проблемы с производством техники, связанные с нехваткой микросхем, сохранятся в ближайшие два года. Об этом заявил глава корпорации IBM Джеймс Уайтхерст, передаёт BBC.

По его словам, понадобится ещё «пара лет», чтобы решить все проблемы, связанные с созданием чипов.

От разработки технологии до введения в строй [предприятия] и затем выпуска им микросхем проходит значительное время, это происходит с большой задержкой, — подчеркнул он.

Уайтхерст рассказал , что его компании придётся искать альтернативные пути для удовлетворения спроса. Среди них может быть продление срока службы комплектующих, а также увеличение инвестиций в производственные предприятия.

Дефицит чипов возник из-за нехватки полупроводников. Ситуация начала усугубляться из-за закрытия заводов и повышения спроса на технику во время пандемии коронавируса. Больше всего проблем возникает у производителей техники и автомобилей.

Ранее генеральный директор и основатель Dell Майкл Делл также заявил, что нехватка полупроводников, которая приводит к дефициту чипов, используемых в производстве компьютерной техники, продлится ещё несколько лет. По его словам, в первую очередь проблема касается очень популярных компонентов, цена которых не превышает $1. Однако более дорогие и современные устройства найти будет трудно.

Кроме того, гендиректор Apple Тим Кук и финансовый директор компании Лук Маэстри предупредили, что продажи «яблочных» устройств в третьем квартале текущего финансового года будут ограничены из-за дефицита полупроводников. По их словам, проблема больше всего повлияет на iPad и Mac.

До этого финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что корпорация не надеется на решение проблем с поставками консолей PlayStation 5 в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года. Дефицит консолей также возник из-за недостатка полупроводников. Финансовый директор Microsoft Эми Худ также заявляла, что в компании не ждут разрешения дефицита на консоли нового поколения Xbox Series S|X в ближайшее время.