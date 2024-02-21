Глава Cyberia Nova назвал две проблемы отечественного геймдева Глава Cyberia Nova: геймдев в России страдает от недостатка инвестиций и кадров

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Российская игровая индустрия пока страдает от нехватки инвестиций и квалифицированных кадров, заявил в интервью NEWS.ru Алексей Копцев, генеральный директор студии Cyberia Nova, разрабатывающей историческую RPG «Смута». При этом он заметил, что с прошлого года отечественный рынок видеоигр наконец начал расти.

Касаемо проблем — пока еще очень трудно найти инвестиции под проект, ведь инвестора интересует как минимум возвратность бюджета. Тяжело с кадрами. Но, думаю, постепенно все будет меняться к лучшему. Доживем до понедельника, — сказал Копцев.

Он заметил, что только в прошлом году отечественный геймдев прекратил падение, «достигнув нулевой отметки». По его словам, самое интересное еще впереди: сейчас рынок растет, в России разрабатывается больше десятка видеоигр. При этом судьба проектов будет зависеть от реакции аудитории, подытожил глава Cyberia Nova.

Ранее релиз российской игры «Смута» об одноименной исторической эпохе перенесли с 26 февраля на 4 апреля 2024 года. При этом разработчики пообещали, что перед выходом RPG у геймеров будет возможность бесплатно ознакомиться с проектом — выйдет обучающая версия игры.