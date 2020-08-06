Глава «Билайна» заявил, что компания потеряла связь с клиентом

https://static.news.ru/photo/49ab6f28-d7dc-11ea-a440-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Назначенный в апреле гендиректором «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Александр Торбахов рассказал РБК об отказе от токсичного контента и новой стратегии сотового оператора, которая применяется для того, чтобы вернуть клиентов.

Отмечается, что на конец 2019 года в России было зарегистрировано 260,7 млн абонентов мобильной связи, из них 30% обслуживала МТС, 29% — «МегаФон», 21% — «ВымпелКом», 19% — «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2), 1% — другие операторы.

Компания теряет клиентов. Это сегодня краткая характеристика «Билайна» в России. И это, конечно, неприемлемая ситуация, — цитирует Торбахова агентство.

По его словам, в «ВымпелКоме» был допущен целый ряд ошибок, которые сейчас исправляются. Это осознание пришло в прошлом году, многие действия начали совершаться ещё тогда. При этом компания потеряла темп, какие-то важные внутренние элементы, часть фирменного духа.

Чтобы исправить эту ситуацию, в компании наняли новых специалистов, отказались от так называемого токсичного контента — навязанных услуг. Кроме того, отношения с клиентами теперь оцениваются с помощью разнообразных метрик, внедряются различные системы.

Самое главное — запуск любого продукта, любое обсуждение внутри компании должны идти от потребностей клиента, — сказал Торбахов.

Как писал NEWS.ru, эксперты информационно-аналитического агентства Content Review провели исследование и выяснили, что за полгода мобильная связь подорожала на 8%. Аналитики отмечают, что сотовая связь будет дорожать и дальше, уже во второй половине 2020 года её стоимость может вырасти на 14%. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, «Билайн» и «МегаФон» сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля-мая, чем привлёк внимание регулирующих органов. Он добавил, что операторы мобильной связи во время пандемии коронавирусной инфекции и режима самоизоляции потеряли около 30 млрд рублей, поэтому, очевидно, стоит ожидать роста тарифов.