https://static.news.ru/photo/5dc4755a-3c2c-11ea-9bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matti Matikainen/XinHua/Global Look Press

Генеральный директор Alphabet и его дочерней компании Google Сундар Пичаи призвал ввести новые правила для искусственного интеллекта (ИИ) из-за потенциальной опасности, связанной с технологиями распознавания лиц и deepfake.

При этом, по словам главы компаний, регулирование должно происходить осторожно, чтобы не переборщить с контролем над ИИ. Так, для таких технологий, как беспилотные автомобили, должны быть введены новые правила, в то время как в здравоохранении существующие требования могут быть просто расширены для охвата соответствующих продуктов, считает Пичаи.

Такие компании, как наша, не могут просто создать многообещающую новую технологию и позволить рыночным силам решить, как она будет использоваться. В равной степени мы обязаны следить за тем, чтобы технологии использовались во благо и были доступны каждому, — заявил глава Alphabet.

Пичаи считает , что решающее значение для обеспечения работы глобальных стандартов будет иметь международное согласование.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Alphabet достиг капитализации в размере $1 трлн. Это произошло после того, как к концу торгов 16 января акции холдинга выросли на 0,8%, до $1450,16.