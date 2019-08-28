https://static.news.ru/photo/b6a08dfa-c966-11e9-a26e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Инженеры Федерального технического университета Цюриха сконструировали «умные» солнечные батареи. Панели, генерирующие электричество, предназначены для фасадов зданий и способны вращаться по горизонтали и вертикали, выбирая нужную ориентацию на Солнце.

Таким образом, они могут обеспечивать оптимальный режим обогрева или охлаждения помещений, передаёт ТАСС .

Создатели портативной электростанции утверждают, что за год с учётом сезонных потребностей в тепле и прохладе в условиях умеренного климата вырабатывается на 15% больше энергии, чем используют потребители. В ясный летний день батарея на 50% производительнее статичных солнечных панелей. При этом в офисных помещениях экономия энергии выше, чем в жилых.

Ранее, как писал News.ru, американская компания Teslа запустила сервис аренды солнечных панелей для крыш жилых домов. Стоимость услуги составит $50 в месяц.