Инженеры Федерального технического университета Цюриха сконструировали «умные» солнечные батареи. Панели, генерирующие электричество, предназначены для фасадов зданий и способны вращаться по горизонтали и вертикали, выбирая нужную ориентацию на Солнце.
Таким образом, они могут обеспечивать оптимальный режим обогрева или охлаждения помещений, передаёт
Создатели портативной электростанции утверждают, что за год с учётом сезонных потребностей в тепле и прохладе в условиях умеренного климата вырабатывается на 15% больше энергии, чем используют потребители. В ясный летний день батарея на 50% производительнее статичных солнечных панелей. При этом в офисных помещениях экономия энергии выше, чем в жилых.
Ранее, как писал News.ru, американская компания Teslа запустила сервис аренды солнечных панелей для крыш жилых домов. Стоимость услуги составит $50 в месяц.