https://static.news.ru/photo/96c4d97c-2236-11ea-991a-fa163e074e61_660.jpg Сатью Наделла Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Издание Financial Times назвало Человека года — 2019. Им стал генеральный директор Microsoft Сатью Наделла.

Как подчёркивает издание, Наделла удостоен этого звания за заслуги перед компанией и «особое место среди магнатов в сфере технологий». Гендиректору удалось вернуть Microsoft на пьедестал IT-корпораций, избегая возмущения и беспокойства.

Кроме того, одной из главной заслуг Наделла в 2019 году Financial Times назвало редкое упоминание Microsoft в заголовках изданий, что весьма нехарактерно для её коллег по технологическому цеху.

С момента вступления генерального директора в должность в 2014 году совокупная прибыль акционеров компании превысила 1 триллион долларов.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Человеком года по версии Time стала шведская экоактивистка Грета Тунберг. На это звание претендовали президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.