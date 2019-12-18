Издание Financial Times назвало Человека года — 2019. Им стал генеральный директор Microsoft Сатью Наделла.
Как подчёркивает издание, Наделла удостоен этого звания за заслуги перед компанией и «особое место среди магнатов в сфере технологий». Гендиректору удалось вернуть Microsoft на пьедестал IT-корпораций, избегая возмущения и беспокойства.
Кроме того, одной из главной заслуг Наделла в 2019 году Financial Times
С момента вступления генерального директора в должность в 2014 году совокупная прибыль акционеров компании превысила 1 триллион долларов.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Человеком года по версии Time стала шведская экоактивистка Грета Тунберг. На это звание претендовали президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.
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