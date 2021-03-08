Футуролог предрёк людям будущего роль домашних котиков

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Искусственный разум, создание которого прогнозируют примерно к 2070 году, в конечном итоге начнёт относиться к людям как к домашним питомцам, о которых нужно заботиться и которые никак не влияют на развитие хозяина. Именно такие роли уготованы создателям сверхинтеллекта и ему самому, считает член президиума Совета по внешней оборонной политике, футуролог Евгений Кузнецов.

Он напомнил, что в 2020 году была математически доказана теория о том, что разработать систему контроля сверхинтеллекта человеком невозможно. Всё потому, что искусственный разум всегда определит попытки контроля и сможет избежать этого. Как только люди дадут ему дорогу, он будет развиваться быстрее них и без их участия, отметил футуролог.

При разговорах о сверхинтеллекте я всегда рассказываю грустную шутку, что человек станет своеобразным «котиком», а сверхинтеллект будет о нём заботиться и не позволит воевать, — цитирует Кузнецова РИА Новости.

По его мнению, люди даже не будут осознавать, что находятся под опекой, хотя, вероятно, и будут замечать положительные изменения в жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что человекоподобные роботы, скорее всего, победят в случае гипотетического восстания машин. Причиной этого могут стать склонность людей к эмпатии и «гуманизация» противника.