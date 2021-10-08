Французский танкист слил в Сеть секретную информацию
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
12:20, 08 октября 2021
Танк AMX-56 LeclercФото: wikimedia.org
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Бывший танкист французской армии опубликовал на форуме популярной российской компьютерной игры War Thunder руководство по управлению танком. Он слил в Сеть секретную информацию о многоцелевом танке AMX-56 Leclerc, чтобы выиграть спор на игровом форуме, сообщает издание UK Defence Journal.
По данным издания, между пользователями разгорелся спор о представленных в игре характеристиках танка. Не найдя других аргументов, один из участников дискуссии сообщил, что был членом экипажа танка Leclerc S2. Далее, чтобы доказать свою правоту, мужчина выложил секретный документ на всеобщее обозрение.
Позже модераторы форума удалили его сообщение. Отметим, что танк Leclerc S2 на сегодняшний день находится на вооружении Вооружённых сил Франции.
Это не первый случай утечки секретных материалов на игровом форуме War Thunder. Ранее один из пользователей опубликовал документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы уточнить его внешний вид в игре.
Ранее журналисты BBC опубликовали выдержки из секретных документов, которые касаются вторжения британского эсминца HMS Defender в акваторию Чёрного моря. Папку с секретными документами нашли возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии. Это произошло 22 июня, за день до инцидента с британским кораблём. В бумагах содержатся распечатки из электронных писем и компьютерной презентации.