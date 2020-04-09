Технологии

Франция принуждает Google платить новостным изданиям за контент

12:32, 10 апреля 2020
Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французское антимонопольное ведомство постановило, что Google должна платить местным издательским компаниям и информационным агентствам за повторное использование их контента в поисковой выдаче.

Практика Google нанесла серьёзный и непосредственный ущерб сектору прессы, в то время как экономическое положение издателей и информационных агентств в остальном нестабильно, считает регулятор.

Сама компания намерена следовать решению французского антимонопольного органа, которое последовало после жалоб профсоюзов, представляющих издателей французской прессы. В 2019 году Google прекратила показывать фрагменты новостей от европейских издателей в результатах поиска для французских пользователей, чтобы соответствовать новому европейскому закону об авторском праве.

С тех пор как европейский закон об авторском праве вступил в силу во Франции в прошлом году, мы сотрудничаем с издателями, чтобы увеличить нашу поддержку и инвестиции в новости, — заявили в компании.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google запретила сотрудникам использовать программу для проведения видеоконференций Zoom на корпоративных компьютерах. Решение компании связано с найденными в ПО уязвимостями.

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