https://static.news.ru/photo/11d8c0b0-5d2e-11ea-ae9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: c32/Global Look Press

Компания Foxconn планирует восстановить производство в Китае до конца марта. Половина сезонных работников уже вернулись на свои места.

Foxconn — основной сборщик iPhone и поставщик запчастей для Apple и других компаний. Компании пришлось сократить производство после вспышки коронавируса. В дополнение к этому многие из сезонных работников были помещены в карантин после Китайского Нового года.

Восстановление объёмов производства связано со снижением новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Китае. Такой шаг определённо положительно скажется на Apple и её продукции, но быстро вернуть прежнее положение американской компании не удастся, поскольку Foxconn входит в огромную цепочку поставок, состоящей более чем из 200 фирм, передаёт The Verge.

В конце февраля генеральный директор Apple Тим Кук также объявил о возобновлении работы заводов в КНР, производящих «яблочную» продукцию. Как заметил глава компании, ему кажется, что Китай берёт коронавирус под контроль.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо поделился прогнозом относительно объёмов производства iPhone. Эксперт считает, что не стоит ждать значительных сдвигов в процессе до второго квартала 2020 года, писал NEWS.ru.