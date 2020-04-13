Форум РИФ+КИБ стартует в онлайне 15 апреля 2020 года

https://static.news.ru/photo/824b7f48-7d83-11ea-8b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организаторы форума РИФ+КИБ намерены провести мероприятие в онлайне. В нём примут участие специалисты из IT и Digital. Форум стартует 15 апреля 2020 года в 11:00 по московскому времени.

Организаторы отмечают, что онлайн-формат сессий рассчитан на период с апреля по сентябрь. Участники смогут подключиться к мероприятию из любой точки мира.

Мы верим, что РИФ.онлайн — это именно то, что нужно интернет-бизнесу сегодня, в это непростое время перемен. В рамках РИФ.онлайн мы проведем серию секцию, мастер-классов, ток-шоу со знаковыми спикерами, — отметили организаторы.

Изменение формата форума связано с распространением пандемии коронавируса. Некоторые темы на мероприятии будут посвящены особенностям ведения бизнеса и удалённой работе в период COVID-19.

К примеру, менеджеры российских и зарубежных фармацевтических компаний обсудят планы на карантинные месяцы, а также готовность отрасли к незапланированным каникулам. Эксперты из eCOM проведут серию вебинаров, которые посвящены особенностям общения с поставщиками, сотрудниками и клиентами в период пандемии. Помимо этого, с 22 апреля стартует серия онлайн-мероприятий на тему «Дизайн-менеджмента».