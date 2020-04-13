Форум РИФ+КИБ стартует в онлайне 15 апреля 2020 года

Организаторы форума РИФ+КИБ намерены провести мероприятие в онлайне. В нём примут участие специалисты из IT и Digital. Форум стартует 15 апреля 2020 года в 11:00 по московскому времени.
Организаторы отмечают, что онлайн-формат сессий рассчитан на период с апреля по сентябрь. Участники смогут подключиться к мероприятию из любой точки мира.
Мы верим, что РИФ.онлайн — это именно то, что нужно интернет-бизнесу сегодня, в это непростое время перемен. В рамках РИФ.онлайн мы проведем серию секцию, мастер-классов, ток-шоу со знаковыми спикерами, — отметили организаторы.
Изменение формата форума связано с распространением пандемии коронавируса. Некоторые темы на мероприятии будут посвящены особенностям ведения бизнеса и удалённой работе в период COVID-19.
К примеру, менеджеры российских и зарубежных фармацевтических компаний обсудят планы на карантинные месяцы, а также готовность отрасли к незапланированным каникулам. Эксперты из eCOM проведут серию вебинаров, которые посвящены особенностям общения с поставщиками, сотрудниками и клиентами в период пандемии. Помимо этого, с 22 апреля стартует серия онлайн-мероприятий на тему «Дизайн-менеджмента».
Ранее NEWS.ru сообщал, что форум для IT-специалистов РИФ+КИБ 2020 намерены провести в Подмосковье в апреле 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на сентябрь. Зарегистрироваться на РИФ+КИБ 2020
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