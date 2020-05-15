ФНС запустила сервис с информацией о господдержке для предпринимателей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России представила новый сервис. Он разработан для предпринимателей. Последние смогут с помощью него узнать о том, какие меры господдержки полагаются их бизнесу.
Пользователь может ввести свой ИНН и увидеть всю актуальную информацию. Помимо этого, можно будет узнать вероятность получения субсидий и отсрочек по налогам и взносам. Также сервис предоставит подробную информацию о мораториях на банкротство.
В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поручил разработать новый пакет поддержки бизнеса и граждан. Он также подчеркнул, что к этой работе необходимо приступить срочно.
Как информировал NEWS.ru, 11 марта Госдума приняла закон о системе поддержки малого и среднего бизнеса.
Добавьте наши новости в избранные источники