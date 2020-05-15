ФНС запустила сервис с информацией о господдержке для предпринимателей

https://static.news.ru/photo/ea9df584-96c5-11ea-9bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) России представила новый сервис. Он разработан для предпринимателей. Последние смогут с помощью него узнать о том, какие меры господдержки полагаются их бизнесу.

Пользователь может ввести свой ИНН и увидеть всю актуальную информацию. Помимо этого, можно будет узнать вероятность получения субсидий и отсрочек по налогам и взносам. Также сервис предоставит подробную информацию о мораториях на банкротство.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поручил разработать новый пакет поддержки бизнеса и граждан. Он также подчеркнул, что к этой работе необходимо приступить срочно.

Как информировал NEWS.ru, 11 марта Госдума приняла закон о системе поддержки малого и среднего бизнеса.