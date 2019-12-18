https://static.news.ru/photo/a90e6a6c-217d-11ea-8da6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Flock/facebook.com

Корпоративный мессенджер Flock объявил о прекращении поддержки российской локализации приложения. Причиной решению послужил закон о хранении персональных данных пользователей на территории страны.

Законодательство требовало от нас разместить серверы в России. Это было невыполнимым условием для нас, поэтому мы решили отказаться от поддержки российской локализации приложения, — цитирует vc.ru службу поддержки Flock.

Разработчики при этом не исключили возможности возвращения к локализации. Американская компания Flock запустила русскоязычную версию мессенджера в марте 2017 года.

В конце ноября Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о штрафах за невыполнение требований о хранении персональных данных граждан России на территории страны. Нарушение влечёт за собой штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 млн до 6 млн рублей для юридических лиц.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что стриминговый сервис Twitch и телеканал «Матч ТВ» удалили контент, права на который принадлежат Rambler Group. Теперь страницам не грозит блокировка, и доступ к ресурсам не был ограничен, писал NEWS.ru.