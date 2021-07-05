ФБР начало расследование кибератаки на компанию Kaseya

Федеральное бюро расследований США проводит расследование в связи с кибератакой на компанию — разработчика программного обеспечения Kaseya, сообщается на сайте ведомства.

ФБР расследует эту ситуацию и работает с Kaseya в координации с CISA (агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности. — NEWS.ru), чтобы провести разъяснительную работу с возможными жертвами, — отмечается в сообщении.

В ФБР призвали жертв кибератаки принять меры по смягчению её последствий.

Ранее стало известно, что Kaseya подверглась кибератаке, совершённой с применением вируса-вымогателя. Она производит ПО для компаний, предоставляющих в дистанционном формате интернет-услуги. В итоге от хакеров пострадали минимум шесть таких компаний, в число клиентов которых входят ещё 200 более мелких фирм. За кибератакой могут стоять «связанные с Россией хакеры», сообщал Bloomberg.