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Исследователи кибербезопасности Check Point Research обнаружили уязвимость в платформе видео-конференц-связи Zoom. Она позволяла потенциальному злоумышленнику присоединиться к беседе без приглашения и прослушать её.

Хакер также мог бы получить доступ к любой информации или файлам, переданным во время видеоконференции. Каждый вызов Zoom имеет случайно сгенерированный идентификационный номер длиной от 9 до 11 цифр, который...