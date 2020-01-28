Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила российских сотовых операторов объяснить причины повышения цен на услуги.
Жалобы на повышение [в новом году] тарифов сотовыми операторами начали поступать в ФАС. Ещё до их поступления, как только появилась первая информация, мы направили запросы операторам связи, — заявил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Ведомство ждёт ответов до 31 января.
Как писал NEWS.ru, рост цен затронул обладателей старых тарифов на услуги связи — 15–20% абонентов. По мнению некоторых экспертов, изменение цен не стало неожиданным или необычным.
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