Фальшивый Chrome поставил под угрозу сотни тысяч пользователей Android

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Приложение с вредоносным кодом, которое выдаёт себя за браузер Google Chrome, заразило больше ста тысяч устройств на базе Android. Угрозу обнаружили специалисты компании по мобильной безопасности Pradeo, говорится на сайте организации.

Поддельная программа — часть крупной схемы по хищению данных пользователей. Сначала человек получает СМС-сообщение, в котором говорится о необходимости заплатить таможенную пошлину за доставку посылки. Жертва переходит по приложенной ссылке на сайт, где говорится, что необходимо обновить браузер Google Chrome. Человек принимает условия и направляется на сайт мошенников.

Вместо обновления на смартфон загружается опасное приложение. После этого хакеры просят жертву оплатить $1-2 (около 74 — 148 рублей). Это и есть главная цель хакеров — когда жертва вводит платёжные данные, они передаются злоумышленникам.

Затем фальшивый браузер начинает рассылать аналогичные СМС-сообщения с вредоносной ссылкой на случайные номера с телефона жертвы.

Исследователи посоветовали пользователям сохранять бдительность при вводе банковских данных, а также устанавливать приложения только из официальных магазинов — Google Play на Android и AppStore на iOS.

Ранее эксперты выяснили, что в Интернете действовала сеть из 134 мошеннических сайтов, которые имитируют официальный ресурс Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Преступники предлагали пользователям пройти опрос, посвящённый Дню осведомлённости о здоровье. За это людям обещали €200 (около 18 тысяч рублей). Однако вместо денег жертв перенаправляли на мошеннические или фишинговые ресурсы, сайты знакомств, фейковые конкурсы и платные подписки. После обнаружения сети сайты были заблокированы в течение 48 часов.

Исследователи узнали, что заблокированные домены были частью более крупной сети сайтов, которые имитируют больше 50 мировых брендов спортивной экипировки, ПО, автоиндустрии, энергетики и пищевой промышленности.