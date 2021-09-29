Facebook запустила аналог TikTok

Корпорация Facebook запустила систему коротких видео Reels, который стал аналогом сервиса с аналогичным названием в принадлежащем компании Instagram и китайской TikTok. Система работает только в мобильных приложениях соцсети в Соединённых Штатах, говорится на сайте компании.

Сегодня мы запускаем Reels на Facebook для iOS и Android в США, — говорится в сообщении.

Пользователи Reels могут создавать и публиковать короткие видео, а также монетизировать их. Ролики могут быть как общедоступными, так и приватными. При этом создатели контента должны быть старше 18 лет.

Компания выделила больше $1 млрд на выплаты авторам. Деньги будут платить создателям контента как в Facebook, так и в Instagram.

Ранее российский холдинг «Газпром-медиа» анонсировал выпуск видеоплатформы с вертикальным форматом контента, в котором работает популярная социальная сеть TikTok, в конце ноября — начале декабря. По мнению издателя «N+1» Андрея Коняева, компания хочет разработать аналог TikTok, но прошлая попытка сделать нечто победное вместе с Rutube ни к чему не привела. Он заметил, что TikTok стал популярным, уже имея миллионы пользователей.