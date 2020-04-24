Facebook запустил сервис групповых видеочатов Rooms

https://static.news.ru/photo/9ebd16cc-8662-11ea-bc0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг презентовал интегрированную в соцсеть платформу для видеоконференций Messenger Rooms, позволяющую общаться 50 пользователям.

Цукерберг выступил в прямом эфире, потратив 38 минут на рассказ о возможностях нового приложения для Facebook и улучшении видеочатов в мессенджере WhatsApp и соцсети Instagram.

Это та область, в которую мы хотим углубиться. <...> Мы встраиваем инструменты в Facebook и Instagram, чтобы помочь людям находить небольшие группы, выстраивать тесные связи и встречаться, — отметил Цукерберг.

По словам руководителя крупнейшей соцсети, компания отреагировала на тенденцию по перемещению работы и общения в Интернет, связанную с пандемией COVID-19.

Как писал NEWS.ru, российская соцсеть «ВКонтакте» проанализировала популярные темы во время самоизоляции. Рейтинг возглавили «коронавирус», «карантин» и «Путин».