Facebook запустил сервис групповых видеочатов Rooms

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг презентовал интегрированную в соцсеть платформу для видеоконференций Messenger Rooms, позволяющую общаться 50 пользователям.
Цукерберг выступил в прямом эфире, потратив 38 минут на рассказ о возможностях нового приложения для Facebook и улучшении видеочатов в мессенджере WhatsApp и соцсети Instagram.
Это та область, в которую мы хотим углубиться. <...> Мы встраиваем инструменты в Facebook и Instagram, чтобы помочь людям находить небольшие группы, выстраивать тесные связи и встречаться, — отметил Цукерберг.
По словам руководителя крупнейшей соцсети, компания отреагировала на тенденцию по перемещению работы и общения в Интернет, связанную с пандемией COVID-19.
Как писал NEWS.ru, российская соцсеть «ВКонтакте» проанализировала популярные темы во время самоизоляции. Рейтинг возглавили «коронавирус», «карантин» и «Путин».
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