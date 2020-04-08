Facebook запустил мессенджер для влюблённых пар

https://static.news.ru/photo/cf2d8adc-7977-11ea-b313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Krystian Dobuszynski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

NPE Team, экспериментальная команда Facebook, выпустила новое приложение для iOS Tuned. Оно представляет собой мессенджер для влюблённых пар.

Как объясняют разработчики, Tuned станет «личным местом для ваших самых важных отношений». Приложение включает в себя:

приватную ленту новостей, выполненную в стиле дневника;

поддержку музыкального стримингового сервиса Spotify;

возможность отправлять фото, заметки, карточки, голосовые записи и т.д.;

выражать себя через наборы стикеров и реакций.

Для использования Tuned юзерам не понадобится аккаунт в Facebook. Приложение пока доступно только в США и Канаде.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Zoom обновила приложение для iOS, чтобы удалить код, который отправлял данные пользователя в Facebook.