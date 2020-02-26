https://static.news.ru/photo/51e19a9c-58a6-11ea-a407-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Facebook продолжает ранее объявленную борьбу с распространением ложной информации о коронавирусе нового типа. В качестве очередной меры в одноимённой социальной сети вводится запрет на рекламу средств от вируса COVID-2019.

Представители компании сообщили изданию Business Insider, что под запрет попала реклама, продвигающая средства от коронавируса и «вызывающая чувство тревожности, например, намекающая на ограниченное количество товара или обещающая гарантированное исцеление». Аналогичное правило введено для торговой площадки Facebook Marketplace.

Как ранее передавал NEWS.ru, компания Facebook отказалась проводить запланированную на начало марта международную конференцию по маркетингу в Сан-Франциско в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Мероприятие ежегодно приносило организаторам около $11 млн.