Компания Facebook продолжает ранее объявленную борьбу с распространением ложной информации о коронавирусе нового типа. В качестве очередной меры в одноимённой социальной сети вводится запрет на рекламу средств от вируса COVID-2019.
Представители компании
Как ранее передавал NEWS.ru, компания Facebook отказалась проводить запланированную на начало марта международную конференцию по маркетингу в Сан-Франциско в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Мероприятие ежегодно приносило организаторам около $11 млн.
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