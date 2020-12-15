Facebook удалил российские аккаунты, атаковавшие африканские страны

https://static.news.ru/photo/ba1a5afa-3f0e-11eb-98d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Bulling via imago-images.de/Global Look press

Администрация социальной сети Facebook удалила три сети аккаунтов, связанных с Россией и Францией. Причиной стало нарушение политики против иностранного вмешательства.

Сегодня за нарушение нашей политики против иностранного вмешательства или вмешательства другого правительства мы удалили три отдельные сети [аккаунтов], — сообщили в компании.

Сети были созданы во Франции и России и проводили скоординированную деятельность от имени иностранных и правительственных учреждений. Работа аккаунтов была направлена против государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В общей сложности удалили 358 аккаунтов, 161 страницу, 32 группы и 32 аккаунта в Instagram. По данным компании, российские сети были направлены на Мадагаскар, ЦАР, Камерун, Мозамбик, Экваториальную Гвинею, ЮАР, Судан, Ливию и Сирию, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что акции протеста с призывом к американской корпорации Google перестать посягать на свободу слова и нарушать законодательство прошли в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Москве. Участники поддержали русских владельцев аккаунтов, ставших жертвами «необоснованных санкций» со стороны компании. Протестующие против действий американской компании вышли с плакатами: «Google, убирайся из берлоги русского медведя», «Работаешь в России — соблюдай российские законы» и «У нас тут свобода слова!».