Facebook тестирует сервис с бесплатным доступом к Интернету

https://static.news.ru/photo/33a23d64-8f9e-11ea-8987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Facebook выпустила новый сервис Discover. Как утверждают в компании, он должен помочь пользователям, которые не могут позволить себе получать информацию через Интернет.

Сервис, доступный через мобильный браузер и отдельное приложение на Android, позволит посещать любой веб-сайт в текстовом формате. Discover не будет загружать видео, изображения, аудио и другие элементы, которые увеличивают объём трафика.

Сервис стал частью инициативы компании Free Basics, цель которой — предоставление бесплатного доступа к некоторым интернет-ресурсам жителям наименее развитых стран. Для запуска сервиса Facebook вступила в партнёрство с мобильными операторами Bitel, Claro, Entel и Movistar.

Discover в настоящее время доступна в Перу, где проект находится на начальной стадии тестирования. Жители страны ежедневно могут бесплатно использовать 10 Мб трафика. Представитель Facebook сообщил TechCrunch, что мобильный оператор самостоятельно определяет суточную норму данных. В компании ожидают, что её партнёры в других странах будет предлагать пользователям Discover до 20 Мб в день.

В конце апреля NEWS.ru рассказал, что Facebook полностью не отказался от идеи интеграции рекламы в WhatsApp. Техногигант планирует использовать базу данных собственной соцсети для реализации персонализированной рекламы.