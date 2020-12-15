«Многа букаф»: Facebook сократит длиннопосты до основных тезисов

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Американская компания Facebook ведёт разработку нового инструмента, который должен будет автоматически сокращать длинные статьи до основных тезисов. Таким образом, пользователей хотят избавить от необходимости читать длинные тексты.

Программа с помощью искусственного интеллекта научится выделять ключевые тезисы текста и, возможно, сможет озвучивать их и отвечать с помощью голосового помощника, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Buzzfeed News, ознакомившийся с аудиозаписью внутреннего собрания сотрудников компании.

Инструмент на данном этапе именуется TLDR — от аббревиатуры фразы «Too long, didn't read» («Слишком длинно, не читал», в рунете ей соответствует мем «Многа букаф, ниасилил»).

Отмечается, что на совещании также были изложены начальные планы по созданию нейросенсора, который мог бы считывать мысли человека и переводить их в действия. Директор компании по технологиям Майк Шрепфер отметил, что технология может быть использована для набора текста, удерживания виртуального объекта или управления персонажем в видеоигре.

Ранее, как писал NEWS.ru, администрация Facebook удалила три сети аккаунтов, связанных с Россией и Францией. Причиной стало нарушение политики против иностранного вмешательства.