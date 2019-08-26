https://static.news.ru/photo/a6be9032-c89c-11e9-9b18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Facebook работает над новым приложением для обмена сообщениями Threads. Она станет программой-компаньоном для Instagram.

Threads позволит юзерам автоматически делиться с друзьями местоположением, скоростью и временем работы от аккумулятора. Мессенджер приложит и более традиционные текстовые, фото- и видео-сообщения с использованием инструментов Instagram.

Приложение будет предназначено для тех, кого добавили в список «близких друзей». В данный момент Threads проходит внутреннее тестирование в Facebook.

Instagram отказался от комментариев изданию The Verge .

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