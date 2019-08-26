Facebook работает над новым приложением для обмена сообщениями Threads. Она станет программой-компаньоном для Instagram.
Threads позволит юзерам автоматически делиться с друзьями местоположением, скоростью и временем работы от аккумулятора. Мессенджер приложит и более традиционные текстовые, фото- и видео-сообщения с использованием инструментов Instagram.
Приложение будет предназначено для тех, кого добавили в список «близких друзей». В данный момент Threads проходит внутреннее тестирование в Facebook.
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