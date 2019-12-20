https://static.news.ru/photo/69274964-22f9-11ea-aa9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/Global Look Press

Facebook разрабатывает собственную операционную систему (ОС). Компания хочет в дальнейшем уменьшить свою зависимость от Android.

В настоящее время разработкой руководит Марк Луковский, бывший сотрудник Microsoft и соавтор операционной системы Windows NT. О проекте известно немного, но, как отмечает The Information, сейчас устройства Facebook, Oculus и Portal работают на модифицированной версии Android.

По словам одного из руководителей отдела дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR) Facebook Фикуса Киркпатрика, возможно, что будущему оборудованию компании не нужно будет полагаться на программное обеспечение Google. Это, в свою очередь, позволит уменьшить или полностью лишить её контроля над устройствами Facebook.

Мы действительно хотим убедиться, что у следующего поколения есть место для нас. Мы не думаем, что можем доверять рынку или конкурентам, чтобы это гарантировать. И поэтому мы собираемся сделать это сами, — заявил глава отдела аппаратного обеспечения Facebook Эндрю Босворт.

Помимо операционной системы Facebook также работает над AR-очками под кодовым названием Orion («Орион»), которые, как считает Босворт, могут появиться уже в 2023 году. Устройство должно получить «интерфейс управления мозгом», позволяющий владельцу контролировать его своими мыслями. Вместе с этим разработчики также создают собственный чип с голосовым помощником.

Ранее NEWS.ru рассказал, что личные данные примерно 267 млн пользователей социальной сети Facebook попали в Интернет. Доступ к информации может получить любой желающий бесплатно и без дополнительных действий.