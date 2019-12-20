Facebook пересматривает собственную политику конфиденциальности. Социальная сеть больше не будет использовать номера телефонов, указываемые при двухфакторной аутентификации, для отображения людей, которых могут знать пользователи.
Как отметили в Facebook, обновление двухфакторной аутентификации показывает в действии новую модель конфиденциальности компании. Изменения вступили в силу в Эквадоре, Эфиопии, Пакистане, Ливии и Камбодже. В остальных странах обновление появится в начале 2020 года,
После 2018 года Facebook всерьёз занялась политикой конфиденциальности. В сентябре прошлого года соцсеть уличили в использовании личных данных пользователей, полученных для двухфакторной аутентификации, для таргетинга рекламы.
В июле 2019 года Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в $5 млрд на Facebook и ужесточила требования к охране личных данных.
Ранее NEWS.ru сообщил, что личные данные примерно 267 млн пользователей социальной сети Facebook попали в Интернет. Доступ к информации может получить любой желающий бесплатно и без дополнительных действий.
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