https://static.news.ru/photo/5cb5bf5e-22fd-11ea-8ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Facebook пересматривает собственную политику конфиденциальности. Социальная сеть больше не будет использовать номера телефонов, указываемые при двухфакторной аутентификации, для отображения людей, которых могут знать пользователи.

Как отметили в Facebook, обновление двухфакторной аутентификации показывает в действии новую модель конфиденциальности компании. Изменения вступили в силу в Эквадоре, Эфиопии, Пакистане, Ливии и Камбодже. В остальных странах обновление появится в начале 2020 года, сообщает Reuters.

После 2018 года Facebook всерьёз занялась политикой конфиденциальности. В сентябре прошлого года соцсеть уличили в использовании личных данных пользователей, полученных для двухфакторной аутентификации, для таргетинга рекламы.

В июле 2019 года Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в $5 млрд на Facebook и ужесточила требования к охране личных данных.

Ранее NEWS.ru сообщил, что личные данные примерно 267 млн пользователей социальной сети Facebook попали в Интернет. Доступ к информации может получить любой желающий бесплатно и без дополнительных действий.