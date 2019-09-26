https://static.news.ru/photo/5a94f19c-e10b-11e9-af45-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Facebook приступила к тестированию отключения лайков в социальной сети. Нововведение коснулось пользователей из Австралии.

Количество лайков могут по-прежнему видеть авторы постов, однако они скрыты от других юзеров, которым показано лишь имя человека и его оставленная реакция. Как заявил представитель соцсети изданию TechCrunch , тестирование проводится в ограниченном формате. Отзывы пользователей должны помочь разработчикам понять, улучшит ли отключение счётчика пребывание людей в Facebook.

В случае успешного тестирования, т.е. улучшения чувства благополучия юзеров, изменения могут коснуться большего числа стран или даже стать постоянным. Однако сейчас у Facebook нет планов по расширению.

О возможном отключении счётчика лайков в Facebook News.ru писал в начале сентября. Первой потенциальное изменение обнаружила исследователь Джейн Вонг: она нашла прототип в Android-версии приложения.