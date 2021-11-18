Facebook обвинили в передаче данных правительствам

Социальная сеть Facebook контролирует доступ к огромному количеству информации о пользователях и предоставляет его правительствам, что несёт опасность для людей, сообщил Lenta.ru основатель социальной сети MeWe Марк Вайнштейн. По его словам, соцсеть знает о религиозных предпочтениях пользователей, финансовом положении, политических взглядах и сексуальной ориентации.

Допустим, вы принадлежите к меньшинству в какой-то стране. Правительство решило, что это меньшинство ему не нравится. Они могут узнать о вас вообще всё. Это опасно для всего мира, — сказал Вайнштейн.

Он добавил, что у пользователей пропадает право на свободу мнения. Вайнштейн считает, что Facebook стал своего рода экономической системой, существующей за счёт пользовательских данных. По его словам, власти могут манипулировать мнениями людей и подавлять их. Примеров злоупотребления властью со стороны Facebook огромное множество, отметил Вайнштейн.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила идентификации пользователей интернет-мессенджеров. Пользователи по-прежнему будут обязаны привязывать номер телефона к своему аккаунту, сервисы должны будут запрашивать данные абонентов у мобильных операторов, а последние — отвечать не более чем через 20 минут.