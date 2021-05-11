Facebook начал просить пользователей читать текст перед репостом

https://static.news.ru/photo/5b3c44f4-b276-11eb-8d12-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть Facebook начала тестировать функцию, которая должна избавить платформу от дезинформации. Система начала предлагать пользователям прочитать статью перед её репостом, говорится в официальном Twitter соцсети.

Администрация платформы заявила, что пытается сделать более осознанным обмен новостями.

Если вы собираетесь поделиться с лентой новостной статьёй, которую ещё не открывали, то платформа покажет вам подсказку с просьбой прочесть новость, прежде чем делиться ею с другими, — говорится в публикации.

Накануне аналогичную функцию начала тестировать соцсеть Twitter, она работает при попытке поделиться англоязычным материалом. Директор по дизайну продукта Facebook Дэвид Гиллис признался , что «снимает шляпу» перед сервисом, который смог раньше выпустить такую систему.

По данным The next web, после введения функции в Twitter пользователи стали на 40% чаще открывать материалы перед публикацией.

Ранее Twitter также ввела функцию по вознаграждению понравившихся авторов. Теперь пользователи могут финансово поддерживать тех, кто им больше всего импонирует. Отправлять пожертвования первое время смогут только англоязычные пользователи операционных систем Android и iOS.