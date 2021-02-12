Facebook может выпустить умные часы в 2022 году

https://static.news.ru/photo/e70de8dc-6ddb-11eb-aec1-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Американская компания Facebook — владелец одноимённой социальной сети, разрабатывает умные часы. Новинку IT-гигант собирается представить на рынке в 2022 году, рассказали журналистам источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников СМИ, при помощи гаджета юзеры смогут отправлять сообщения через сервисы Facebook и пользоваться функциями для занятий спортом и слежения за состоянием здоровья, передаёт портал Information. Устройство, по предварительным данным, получит операционную систему Android. Facebook также может создать собственную «операционку» для электроники, которую, возможно, установят на последующие версии устройства.

Кроме того, Facebook собирается принять участие в разработке умных очков нового поколения. В компании-партнёре EssilorLuxottica уточнили, что название, характеристики, возможности ПО, желаемая стоимость и другие подробности огласят в 2021 году.

Накануне стало известно, что разработчики мессенджера WhatsApp проводят тестирование новой функции для видео. Скоро она может стать доступна всем пользователям сервиса. Новая функция добавляет возможность отправлять видеоролик без звука. Для этого пользователю необходимо нажать на соответствующую кнопку в редакторе роликов.

В первом месяце 2021 года мессенджер скачали более 63 млн раз, что почти в четыре раза больше показателей за аналогичный период прошлого года. Лидерами по скачиванию приложения стали Индия и Индонезия. Второе место в рейтинге заняло приложение китайской соцсети TikTok, которое скачали на миллион раз меньше Telegram. Следом идут мессенджеры Signal, WhatsApp и приложение Facebook, писал NEWS.ru.