https://static.news.ru/photo/2d279dcc-287d-11ea-90a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Facebook отменил возможность регистрации в Messenger без учётной записи в социальной сети. Ранее пользователи могли указать только номер телефона.

Мы обнаружили, что подавляющее большинство людей, использующих Messenger, уже зарегистрированы через Facebook, и мы хотим упростить этот процесс. Если вы уже используете Messenger без учётной записи Facebook, вам не нужно ничего делать, — уточнили в компании.

При этом некоторые юзеры сервиса сообщили, что переход не прошёл гладко — мессенджер выдал им сообщения об ошибке, указывающей, что их учётная запись была ограничена.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook пересматривает собственную политику конфиденциальности. Социальная сеть больше не будет использовать номера телефонов, указываемые при двухфакторной аутентификации, для отображения людей, которых могут знать пользователи.