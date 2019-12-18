https://static.news.ru/photo/89ea1faa-2231-11ea-8f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Facebook объявила о покупке мадридского стартапа PlayGiga, занимающегося облачным геймингом. Как утверждают источники, сумма сделки составила около €70 млн ($78 млн).

Мы рады сообщить, что команда PlayGiga движется к чему-то новому. Мы продолжаем нашу работу в облачных играх, теперь с новой миссией. Мы хотим поблагодарить всех наших партнёров и клиентов за их многолетнюю поддержку, — говорится в сообщении на сайте стартапа.

Представитель американской компании, в свою очередь, в комментарии CNBC заявил , что рад пополнению игрового подразделения Facebook.

Общий объём игровой индустрии в 2019 году составил $148,8 млрд. Это число не учитывает продажи самих игровых устройств, только игры и внутриигровые покупки. Самой успешной в финансовом плане игровой платформой стали смартфоны — на их долю пришлось 37% от общего показателя — $54,7 млрд.

В конце ноября NEWS.ru писал, что Oculus, принадлежащая Facebook, купила студию Beat Games. Команда, известная по ритм-игре в виртуальной реальности Beat Saber, станет частью Oculus Studios, но при этом сохранит статус независимого разработчика.