Facebook изменит рекламную систему из-за новых правил Apple

https://static.news.ru/photo/e64b8d10-a36d-11eb-aac5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корпорация Facebook изменит технологию сбора данных для таргетирования онлайн-рекламы из-за новой политики конфиденциальности компании Apple, которая начнёт действовать в iOS 14.5, пишет Reuters.

Социальная сеть собирается ограничить способы выбора целевой аудитории и измерения успешности кампаний, а также доработать рекламные инструменты. Кроме того, в компании планируют инвестировать в технологии, которые повысят конфиденциальность пользователей при сборе их данных в рекламных целях, говорится на сайте издания.

Такое решение стало ответом на новые правила Apple, которая ввела в мобильной операционной системе функцию App Tracking Transparency. Новую iOS выпустят 27 апреля. В ней появится специальное всплывающее окно, в котором пользователей будут спрашивать, согласен ли он на отслеживание его поведения в других приложениях.

В феврале в Facebook выступили против введения новых правил конфиденциальности Apple. В компании назвали всплывающее окно о сборе данных «алармистским». Президент соцсети по рекламе и бизнес-платформам Дэн Леви писал в блоге компании, что действия Apple навредят малому бизнесу, который пытается продолжить существование на фоне пандемии коронавируса.

Facebook и её сервисы часто оказываются в центре скандалов из-за сбора данных пользователей. Так, в марте принадлежащему компании мессенджеру WhatsApp пришлось временно отказаться от введения нового пользовательского соглашения, потому что пользователи усмотрели в нём наступление на их конфиденциальность.

Кроме того, накануне эксперты по безопасности компании Hudson Rock обнаружили в Сети данные 533 млн пользователей Facebook. Среди них оказались и данные россиян. В базе данных имеются номера телефонов, имена пользователей вместе с датами рождения, а также уникальные идентификаторы социальной сети. В некоторых случаях указаны адреса электронной почты. В базах также нашли телефон основателя Facebook Марка Цукерберга.