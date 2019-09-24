Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что американские компании Facebook и Twitter должны локализовать базы российских пользователей. По его словам, исполнить требование РКН они обязаны до конца декабря 2019 года — начала января 2020 года.
Руководитель ведомства добавил, что в настоящее время обсуждается законопроект о введении больших штрафов. Он уверен, что этот способ воздействия на соцсети окажется более действенным, чем угроза блокировки, передаёт
Как ранее писал News.ru, Жаров сообщил, что его ведомство просит ускорить принятие нормативных актов к закону, регламентирующему деятельность онлайн-кинотеатров. Очередные ограничительные меры связаны с тем, что с ноября в РФ начнёт работу стриминговый сервис Apple TV+.