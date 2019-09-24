https://static.news.ru/photo/d83336c0-dece-11e9-be22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что американские компании Facebook и Twitter должны локализовать базы российских пользователей. По его словам, исполнить требование РКН они обязаны до конца декабря 2019 года — начала января 2020 года.

Руководитель ведомства добавил, что в настоящее время обсуждается законопроект о введении больших штрафов. Он уверен, что этот способ воздействия на соцсети окажется более действенным, чем угроза блокировки, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Жаров сообщил, что его ведомство просит ускорить принятие нормативных актов к закону, регламентирующему деятельность онлайн-кинотеатров. Очередные ограничительные меры связаны с тем, что с ноября в РФ начнёт работу стриминговый сервис Apple TV+.