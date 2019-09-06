https://static.news.ru/photo/86b2b1e6-d077-11e9-b7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Facebook объединилась с компанией Microsoft и несколькими университетами для проведения конкурса по разработке технологии, распознающей deepfake-видео.

Социальная сеть вложит $10 млн в так называемый Deepfake Detection Challenge. Цель конкурса — стимулирование исследований в области обнаружения поддельных видео. Его участникам будут предоставлены специально созданные компанией deepfake-ролики, на которых любой желающий сможет опробовать свои технологии.

Как отмечает Facebook, для создания базы она наймёт актёров и никакие пользовательские данные использоваться не будут. Конкурс начнётся в конце 2019 года и продлится до марта 2020-го.

Ранее News.ru писал, что приложение ZAO, использующее технологию deepfake, возглавило рейтинг популярности на iOS в Китае вскоре после релиза. Однако программа столкнулась с критикой — пользователи обвинили разработчика в потенциальной угрозе их конфиденциальности.