https://static.news.ru/photo/84938d02-62aa-11ea-a8b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Facebook работает над новой функцией — пользователи смогут публиковать «Истории» (Stories) одновременно в основной соцсети и Instagram.

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020

Нововведение обнаружила исследователь приложений Джейн Вонг. Функция будет доступна в настройках конфиденциальности на Facebook и может быть включена или отключена по усмотрению.

Представитель Facebook подтвердил существование этой функции TechCrunch, заявив, что компания официально тестирует функцию перекрестной публикации. Когда нововведение станет доступно всем пользователям, разработчики пока не уточняют.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook запретит рекламу медицинских масок в социальной сети для того, чтобы пресечь попытки нажиться на товаре в связи с распространением коронавируса.