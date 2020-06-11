Facebook, Google и Microsoft объединились ради защиты детей в Сети

Facebook совместно с Google и Microsoft и 15 другими технологическими компании объединили усилия для борьбы против сексуального насилия над детьми в Интернете. Инициатива получила название Project Protect.
В Facebook мы используем сложные технологии и поведенческие сигналы не только для предотвращения, обнаружения и удаления изображений и видео, которые эксплуатируют детей, но также для обнаружения и предотвращения груминга или потенциально неуместных взаимодействий между несовершеннолетним и взрослым... Но любая отраслевая проблема требует решения, выходящие за рамки одной компании, — нам нужны активные международные усилия для борьбы с этой проблемой, — заявила глава безопасности Facebook Антигона Дэвис (Antigone Davis).
Новая инициатива будет сосредоточена на пяти ключевых областях:
- технические инновации;
- коллективные действия;
- независимые исследования;
- обмен информацией и знаниями;
- прозрачность и ответственность.
По словам операционного директора Facebook Шерил Сандберг, Project Protect объединяет самые лучшие умы из всей технологической отрасли для решения серьёзной проблемы, которую ни одна компания не может решить самостоятельно. В компании
В начале мая NEWS.ru рассказал, что Facebook объявила имена первых 20 членов независимого совета, которые будут самостоятельно регулировать споры по поводу модерации на платформе.
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