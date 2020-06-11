Facebook, Google и Microsoft объединились ради защиты детей в Сети

https://static.news.ru/photo/3b12d89c-abcd-11ea-8d51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Facebook совместно с Google и Microsoft и 15 другими технологическими компании объединили усилия для борьбы против сексуального насилия над детьми в Интернете. Инициатива получила название Project Protect.

В Facebook мы используем сложные технологии и поведенческие сигналы не только для предотвращения, обнаружения и удаления изображений и видео, которые эксплуатируют детей, но также для обнаружения и предотвращения груминга или потенциально неуместных взаимодействий между несовершеннолетним и взрослым... Но любая отраслевая проблема требует решения, выходящие за рамки одной компании, — нам нужны активные международные усилия для борьбы с этой проблемой, — заявила глава безопасности Facebook Антигона Дэвис (Antigone Davis).

Новая инициатива будет сосредоточена на пяти ключевых областях:

технические инновации;

коллективные действия;

независимые исследования;

обмен информацией и знаниями;

прозрачность и ответственность.

По словам операционного директора Facebook Шерил Сандберг, Project Protect объединяет самые лучшие умы из всей технологической отрасли для решения серьёзной проблемы, которую ни одна компания не может решить самостоятельно. В компании надеются , что инициатива приведёт к реальным изменениям и поможет обеспечить безопасность детей.

В начале мая NEWS.ru рассказал, что Facebook объявила имена первых 20 членов независимого совета, которые будут самостоятельно регулировать споры по поводу модерации на платформе.