https://static.news.ru/photo/df829ce6-5475-11ea-ab0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/Global Look Press

Facebook начнёт предлагать некоторым пользователям денежное вознаграждение за их голосовые записи. Разработчики будут использовать данные для улучшения технологии распознавания речи.

Facebook подготовит новую программу Pronunciations («Произношение») в своём приложении для исследовании рынка Viewpoints. Пользователям потребуется дважды сказать фразу Hey Portal вместе с именем одного из друзей в соцсети (до 10 человек).

При этом компания не будет платить участникам программы сразу. За один набор записей юзер получит 200 баллов в Viewpoints, но обналичить их сможет только при достижении отметки в 1000. Записи голосов не будут привязаны к основному профилю в Facebook, и компания не сможет делиться полученными данными из Viewpoints или любого другого продукта без разрешения пользователя.

Новая программа будет доступна пользователям из США старше 18 лет, у которых есть более 75 друзей.

Facebook запускает новую программу из-за скандала, который произошёл в середине августа 2019 года. Компания платила за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов компании. Этот процесс обеспокоил подрядчиков, утверждавших, что они не знали, где была записана аудиодорожка или как она была получена.

По их словам, записи пользователей иногда включали в себя вульгарное содержание, и работники не знают, зачем компании нужна была расшифровка. Facebook, в свою очередь, подтвердила сказанное подрядчиками, но уверила, что после инцидентов с другими фирмами она перестала заниматься прослушиванием голосовых сообщений, писал NEWS.ru.