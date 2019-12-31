https://static.news.ru/photo/f97ead38-2cb6-11ea-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yan Xiang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Бельгии приостановили испытания 5G из-за возможных проблем с уровнем радиации. В Швейцарии отслеживают риски, также связанные со скоростной сетью. Британская Палата общин известила парламент королевства о «непреднамеренных последствиях» внедрения 5G. Страх перед новейшей технологией передачи данных стал мейнстримом.

Часть мнений основано на теориях заговора, уверены специалисты. Некоторые утверждения говорят об одинаковой длине волн 5G с излучением, которое используется в оружии, пишет портал ScienceAlert.

Кроме того, существует версия, что 5G-фобию подогревает Россия. Якобы Кремль хочет замедлить темпы внедрения новых технологий для того, чтобы Москва смогла догнать Запад в данной отрасли IT.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доля 5G в России должна составить через пять лет 19% от всех подключений по существующим протоколам мобильной связи.

В 2018 году в России всё ещё лидировал 3G — 43% подключений, за ним шла 4G — 31% и 2G — 26%. В GSMA считают, что к 2025 году 4G станет абсолютным лидером и на неё будет приходиться три четверти всех подключений, а вот 2G практически исчезнет.