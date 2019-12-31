Власти Бельгии приостановили испытания 5G из-за возможных проблем с уровнем радиации. В Швейцарии отслеживают риски, также связанные со скоростной сетью. Британская Палата общин известила парламент королевства о «непреднамеренных последствиях» внедрения 5G. Страх перед новейшей технологией передачи данных стал мейнстримом.
Часть мнений основано на теориях заговора, уверены специалисты. Некоторые утверждения говорят об одинаковой длине волн 5G с излучением, которое используется в оружии,
Кроме того, существует версия, что 5G-фобию подогревает Россия. Якобы Кремль хочет замедлить темпы внедрения новых технологий для того, чтобы Москва смогла догнать Запад в данной отрасли IT.
Ранее NEWS.ru сообщал, что доля 5G в России должна составить через пять лет 19% от всех подключений по существующим протоколам мобильной связи.
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