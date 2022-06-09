«Этого времени у нас нет»: в Росатоме рассказали о будущем IT-сферы

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Российскому IT следует не повторять иностранный опыт, а работать на опережение, так как времени на полный путь развития нет, рассказала замдиректора по цифровизации Росатома Марина Авилова. В разговоре с журналом «Компания» она объяснила, как этого можно добиться: объединив ресурсы и возможности в рамках консорциумов и других партнёрств.

Может оказаться, что в рамках импортозамещения мы вынуждены будем на скорую руку создавать собственные аналоги привычных цифровых продуктов, причём с потерей качества. Чтобы этого не произошло, эксперты призывают не фокусироваться на повторении, а заняться разработками на опережение. Идея «срезать угол» нас не покидает, потому что идти проторенным путем мировых IT-гигантов мы не можем хотя бы потому, что это дорога в 20 лет и этого времени у нас нет, — сказала Авилова.

Она отметила, что в сфере промышленного ПО, кроме технологий, важно понимать индустриальные процессы и в России эта составляющая развита хорошо.

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