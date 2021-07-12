«Это будет танк?»: болгары подшутили над первым российским электромобилем

Болгарская газета «Факты» выпустила материал о первом российском электромобиле Zetta, который станет одним из самых маленьких и экономичных в мире. Ранее выпуск машины анонсировал министр промышленности России Денис Мантуров. Жители Болгарии встретили новость ожесточёнными спорами и шутками.

Многие начали предполагать, что электромобиль будет похож на самовар или получит функцию вертикального взлёта. Но больше всего их удивила цена на машину — 77 тысяч долларов. Дело в том, что редактор материала, вероятно, допустил ошибку, потому что в базовой комплектации машина будет стоить всего 450 тысяч рублей (около 6,1 тысячи долларов). Скорее всего, журналисты случайно добавили лишний ноль.

За эти деньги он будет называться танком, a за дополнительную плату будет запускать ракеты «земля — воздух»! — пошутил один из пользователей.

«Судя по русскоязычным страницам, цена — 450 000 рублей», — подтвердил другой комментатор. Впрочем, некоторые болгары скептически отнеслись к технике. «Если их ноутбук весит 9,5 кг, думаю, электромобиль они будут продавать в комплекте с „дизайнерским“ прицепом, где лежат батарейки», — пошутил пользователь.

Ранее в США восхитились новой версией УАЗ «Патриот». Там его будут продавать под брендом Bremach Taos. Стоимость американской версии внедорожника составила 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Автомобильный портал HotCars заявил, что машина построена «как танк».