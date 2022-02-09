Есть чем гордиться: лучшие экспонаты выставки гражданской авиации NAIS 2022

Более ста участников собрались на московской выставке гражданской авиации NAIS 2022. На ежегодном событии представители авиакомпаний и разработчиков традиционно демонстрируют передовые технологии и приоткрывают завесу тайны развития авиасферы. Выставка проходит при поддержке Минтранса и Росавиации и проводится в честь Дня гражданской авиации, который отмечается 9 февраля.

В день открытия выставки стало известно, что к 2025 году в России может появиться легкомоторный самолёт «Байкал» с электрическим двигателем. Эксперты называют «Байкал» будущим региональных перелётов, он должен заменить морально устаревший Ан-2.

Еще один хит выставки — отечественный вертолёт «Ансат», полностью сконструированный и построенный в постсоветское время. Он легко меняет назначение (доставка грузов, перевозка пассажиров, санитарный вертолёт) с помощью съёмного оборудования. «Ансат» применяется в городских условиях, садится на небольшие площадки и экономичен.

Также на выставке стало известно, что корпорация «Иркут» получила базовый сертификат от Росавиации на лайнер МС-21-300. Он должен стать конкурентом заграничным Boeing и Airbus.

Фото самых любопытных экспонатов выставки гражданской авиации NAIS 2022 — в галерее NEWS.ru.