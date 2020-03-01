https://static.news.ru/photo/0c4b4196-5ba2-11ea-86d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», производящая корабли «Союз», запатентовала технологию заклейки «дырок» в корпусе летательных аппаратов с помощью салфетки и клея. Документ опубликован Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Метод заключается в герметизации дефектов в виде отверстия размером до 10 миллиметров в условиях полёта на орбите, говорится в сообщении.

В конце августа 2018 года на Международной космической станции упало давление. Как выяснилось, это произошло из-за утечки в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09»: воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке. Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев тогда заделывали дыру, а специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус просверлили изнутри.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Института медико-биологических проблем РАН изучили версию о том, что отверстие в обшивке «Союза» могло появиться из-за деятельности микроорганизмов. Гипотеза не подтвердилась, рассказала ведущий научный сотрудник учреждения Светлана Поддубко.

По её словам, специалисты исследовали пробы, собранные возле дыры, и выяснили, что количества микроорганизмов на МКС недостаточно, чтобы появились коррозия и разрушение металла.