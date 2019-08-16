https://static.news.ru/photo/158be5ac-c021-11e9-94c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/BatteryRP

Эксперты журнала «Профиль» оценили модели портативных колонок в разных ценовых сегментах и выбрали из них самые лучшие устройства. В топе лёгких и недорогих моделей оказались JBL Flip 4, Sony SRS-XB10 и Sven PS-420.

Первая колонка весит 510 граммов и оснащена двумя динамиками мощностью 6 Вт каждый. Устройство получило прорезиненный корпус, защищающий колонку от ударов, падений и попадания воды. Производитель заявляет до 12 часов работы от одного заряда аккумулятора.

Sony SRS-XB10 имеет один динамик мощностью 5 Вт. Её вес составляет 260 граммов,а встроенный аккумулятор обеспечивает до 15 часов непрерывной работы. В корпус также встроен чип NFC, обеспечивающий синхронизацию колонки со смартфоном.

Sven PS-420 весит 1 кг и оснащена стереодинамики мощностью 6 Вт. От встроенной батареи колонка работает около 10 часов. К модели можно подключить внешние накопители USB и microSD и подзарядить от нее смартфон.

Среди девайсов для дома с возможностью переноски эксперты выделили Marshall Kilburn II, Bose SoundLink Revolve+ и JBL Charge 4.

Marshall Kilburn II весит 2,5 кг. Внутри девайса установлена 2.1-система, позволяющая воспроизводить музыку в диапазоне от 52 Гц до 20 кГц. Колонка оснащена Bluetooth, поэтому пользователи смогут подключить одновременно компьютер и смартфон. Колонка работает до 16–20 часов от одного заряда.

Bose SoundLink Revolve+ весит 900 граммов, а её габариты позволяет положить её в рюкзак. Внутри неё установлен один монодинамик с круговым 360-градусным звучанием.

JBL Charge 4 оснащена стереодинамиками, работающими в диапазоне 60 Гц–20 кГц. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 18 часов непрерывной работы, а разъём USB позволит при необходимости зарядить смартфон. Вес колонки чуть меньше 1 кг.

Ранее News.ru сообщил, что ассоциация Expert Imaging and Sound Association объявила лауреатов премии EISA Awards 2019–2020. Лучшим смартфоном эксперты признали Huawei P30 Pro.

Главными преимуществами смартфона назвали четверную камеру, позволяющую делать «лучшие снимки при слабом освещении», водостойкую конструкцию, дисплей, быстрый подэкранный сканер отпечатков пальцев и продолжительность автономной работы.