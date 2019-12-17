https://static.news.ru/photo/31042c56-215e-11ea-b394-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasir Kachroo/Global Look Press

Компания Check Point, занимающаяся вопросами кибербезопасности, помогла WhatsApp устранить новую уязвимость в мессенджере. Она позволяла злоумышленникам отправлять вредоносное сообщение в групповые чаты, лишая их участников доступа ко всем функциям сервиса.

Для использования уязвимости хакеру необходимо было входить в целевую группу. Он использовал WhatsApp Web и инструмент отладки веб-браузера для редактирования определённых параметров сообщений и отправки отредактированного текста в группу, которое и запускало аварийный цикл.

Лишённые доступа пользователи должны были переустановить WhatsApp и удалять группу с вредоносным сообщением, чтобы решить проблему. Check Point сообщила об уязвимости разработчикам в августе 2019 года, и те, в свою очередь, выпустили соответствующее обновление в середине сентября. Оно включало новые элементы управления, чтобы предотвратить добавление людей в нежелательные группы.

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