Эксперты усомнились в возможности блокировки YouTube

https://static.news.ru/photo/b69c6bb8-9a8e-11ea-9c19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Судебное разбирательство по иску компании Ontarget вряд ли приведёт к блокировке видеохостинга YouTube на территории России, считают эксперты. Именно с таким требованием организация обратилась в суд.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян уверен, что запрет на доступ к сервису станет ограничением прав граждан, что противоречит Гражданскому кодексу и Конституции. Адвокат Юлианна Табастаева отметила, что, согласно практике Мосгорсуда, в России не блокируются крупные сервисы даже при повторном нарушении. Навсегда закрыть доступ арбитраж может, только если сам сервис является нарушителем, как это произошло с LinkedIn, передаёт «Коммерсант».

Ясно, что требование заблокировать весь YouTube из-за нескольких роликов чрезмерно, и в нормальном течении событий Мосгорсуд должен отказать в связи с тем, что оно не пропорционально нарушению, — добавил председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семёнов.

При этом полная блокировка YouTube уже санкционировалась властями Китая, Северной Кореи и Ирана, отмечает телеканал «360». Однако в Иране и Китае жители пользуются VPN и получают доступ к необходимой информации, несмотря на попытки силовиков закрыть доступ.

Как писал NEWS.ru, компания Ontarget, разрабатывающая тесты для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск о блокировке видеосервиса YouTube в России. По словам гендиректора компании Светланы Симоненко, видеохостинг, согласно антипиратскому законодательству, должен быть полностью заблокирован из-за повторного нарушения.