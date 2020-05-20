Эксперты усомнились в возможности блокировки YouTube

Судебное разбирательство по иску компании Ontarget вряд ли приведёт к блокировке видеохостинга YouTube на территории России, считают эксперты. Именно с таким требованием организация обратилась в суд.
Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян уверен, что запрет на доступ к сервису станет ограничением прав граждан, что противоречит Гражданскому кодексу и Конституции. Адвокат Юлианна Табастаева отметила, что, согласно практике Мосгорсуда, в России не блокируются крупные сервисы даже при повторном нарушении. Навсегда закрыть доступ арбитраж может, только если сам сервис является нарушителем, как это произошло с LinkedIn,
Ясно, что требование заблокировать весь YouTube из-за нескольких роликов чрезмерно, и в нормальном течении событий Мосгорсуд должен отказать в связи с тем, что оно не пропорционально нарушению, — добавил председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семёнов.
При этом полная блокировка YouTube уже санкционировалась властями Китая, Северной Кореи и Ирана,
Как писал NEWS.ru, компания Ontarget, разрабатывающая тесты для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск о блокировке видеосервиса YouTube в России. По словам гендиректора компании Светланы Симоненко, видеохостинг, согласно антипиратскому законодательству, должен быть полностью заблокирован из-за повторного нарушения.
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