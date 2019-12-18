https://static.news.ru/photo/14d86b28-2168-11ea-965b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роскачестве рассказали, как можно защититься от хакеров при использовании IP-камеры. Специалисты утверждают, что полностью обезопасить себя не удастся, однако существует ряд правил, которые минимизируют риск взлома.

Беспроводная IP-камера позволяет удалённо записывать видео и передавать его в Интернет, держа пользователя в курсе того, что происходит у него дома.

Эксперты в первую очередь рекомендуют покупать камеру только проверенных производителей. Она должна поддерживать возможность шифрования данных. Веб-страница, на которой осуществляется просмотр видеотрансляции с камеры, должна иметь действующий сертификат безопасности и использовать протокол HTTPS, сообщили в ведомстве.

После покупки камеры следует поменять на ней пароли. Также необходимо регулярно обновлять прошивку камеры из официальных источников, поскольку производители постоянно устраняют ранее найденные уязвимости.

Специалисты также советуют отключать сервисные учётные записи и установить фильтрацию по IP-адресам, указать только те из них, с которых можно подключаться к камере. При просмотре записи не рекомендуется использовать публичные незащищенные Wi-Fi-сети. Это опасно, поскольку хакер может создать сеть с похожим названием и завладеть данными.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском городе Сиэтл извращенец взломал веб-камеру в комнате трёхлетней девочки. О взломе устройства ребёнок рассказал своим родителям. По её словам, по ночам с ней разговаривал мужской голос.