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С каждым днём все острее встаёт вопрос разработки единых правил построения систем искусственного интеллекта (ИИ). Российские эксперты попытались найти ответ на него, сообщает D-Russia.ru.

Отмечается, что общий эффект от внедрения технологий ИИ может составить до 35% экономического роста в период до 2035 года. Но до сих пор не разработаны нормы и правила того, как будут создаваться и внедряться эти системы, а также правила безопасности.

Экспертное сообщество ставит на повестку дня вопросы обеспечения регулирования в сфере управления данными, включая трансфер данных, защиту персональных данных и др., — говорится в статье.

Подчёркивается, что эти вопросы напрямую и в первую очередь затрагивают интересы отдельных граждан и экономических агентов, ориентированных на широкое применение технологий ИИ на международном и российском уровне.

Ранее NEWS.ru сообщил, что заместитель главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер рассказала о принципах обучения искусственного интеллекта в ЕС. Оказалось, что ИИ будет «воспитываться» в соответствии с «европейскими ценностями».