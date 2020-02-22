С каждым днём все острее встаёт вопрос разработки единых правил построения систем искусственного интеллекта (ИИ). Российские эксперты попытались найти ответ на него,
Отмечается, что общий эффект от внедрения технологий ИИ может составить до 35% экономического роста в период до 2035 года. Но до сих пор не разработаны нормы и правила того, как будут создаваться и внедряться эти системы, а также правила безопасности.
Экспертное сообщество ставит на повестку дня вопросы обеспечения регулирования в сфере управления данными, включая трансфер данных, защиту персональных данных и др., — говорится в статье.
Подчёркивается, что эти вопросы напрямую и в первую очередь затрагивают интересы отдельных граждан и экономических агентов, ориентированных на широкое применение технологий ИИ на международном и российском уровне.
Ранее NEWS.ru сообщил, что заместитель главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер рассказала о принципах обучения искусственного интеллекта в ЕС. Оказалось, что ИИ будет «воспитываться» в соответствии с «европейскими ценностями».
Добавьте наши новости в избранные источники