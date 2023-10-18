Эксперт оценил шансы российского The Sims на успех Директор 1С Game Studios заявил, что у российского аналога The Sims есть будущее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У предложенного депутатами отечественного аналога The Sims в теории есть будущее, заявил в разговоре с NEWS.ru директор студии 1С Game Studios Альберт Жильцов. Однако, по его словам, для начала такую игру нужно сделать, причем качественно.

Есть ли будущее у глубокой и довольно сложной игры на тему взаимоотношений людей в виртуальной симуляции с хорошей картинкой, хорошим ИИ, доступным и понятным интерфейсом, хорошо работающей, сделанной в РФ? Конечно есть. Осталось только сделать, — сказал Жильцов.

В целом собеседник NEWS.ru позитивно оценил идею российских парламентариев. Он указал на воспитательный аспект вопроса, напомнив, что дети проводят много времени за играми и что в юном возрасте формируются их личности. Также Жильцов заметил, что речь идет не о запрете оригинального The Sims, а о создании чего-то своего. Это поспособствует созданию рабочих мест, уверен он

Тут кончается понимание того, как именно что-то делается. <...> Возникает масса реальных вопросов: кто сделает, когда, сколько стоит, — подытожил глава 1С Game Studios.

В конце сентября группа депутатов Госдумы обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением подумать над созданием отечественного аналога The Sims. Парламентарии отмечали, что популярный у молодежи симулятор жизни пропагандирует ЛГБТ, тогда как российская игра могла бы прививать юным россиянам традиционные духовно-нравственные ценности.